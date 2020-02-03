Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Упал с 10 этажа и выжил: родственники рассказали, что с мужчиной

3 февраля, 14:49

Строитель из Кропивницкого перенес несколько операций

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Сегодня

У строителя, который упал с высоты 10 этажа в Кропивницком, врачи отмечают улучшение состояния, а родственники надеются, что он поправится.

По словам медиков, пострадавшему провели несколько операций – удалили селезенку, разорвавшуюся при падении, а также гематому на легком, сообщает "Златополь".

Сейчас состояние мужчины оценивают, как средне тяжелое – он еще очень слаб, но остается в сознании и едва разговаривает.

Стоит напомнить, что после происшествия с рабочим в прокуратуре открыли расследование, обвинив сотрудников фирмы-подрядчика в несоблюдении мер безопасности.

Напомним, ранее в столице мужчина выпал из окна 11 этажа дома и остался жив, получив многочисленные травмы: у 33-летнего киевлянина диагностировали открытую и закрытую черепно-мозговые травмы, закрытую травму живота, открытый перелом правой бедренной кости и множественные закрытые переломы костей верхних и нижних конечностей.

А в Черновцах студент из Египта выпал с балкона четвертого этажа, после чего его госпитализировали.

"Мужчина после падения находился в сознании, но получил многочисленные переломы и ушиб внутренних органов", – заявили в полиции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

стройка падение Кропивницкий

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Умерла девочка, которую родила и спрятала в шкаф 17-летняя студентка под Херсоном
Умерла девочка, которую родила и спрятала в шкаф 17-летняя студентка под ХерсономДругие регионы
Под Херсоном чудом спасли младенца: 17-летняя студентка родила и спрятала в шкаф
Под Херсоном чудом спасли младенца: 17-летняя студентка родила и спрятала в шкафДругие регионы
В Херсоне госпитализировали прибывшего из Китая больного: что с ним
В Херсоне госпитализировали прибывшего из Китая больного: что с нимДругие регионы
"Пусть мозги продаст": пенсионерка ответила депутату на предложение продать собакуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...