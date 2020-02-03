Упал с 10 этажа и выжил: родственники рассказали, что с мужчиной

У строителя, который упал с высоты 10 этажа в Кропивницком, врачи отмечают улучшение состояния, а родственники надеются, что он поправится.
По словам медиков, пострадавшему провели несколько операций – удалили селезенку, разорвавшуюся при падении, а также гематому на легком, сообщает "Златополь".
Сейчас состояние мужчины оценивают, как средне тяжелое – он еще очень слаб, но остается в сознании и едва разговаривает.
Стоит напомнить, что после происшествия с рабочим в прокуратуре открыли расследование, обвинив сотрудников фирмы-подрядчика в несоблюдении мер безопасности.
Напомним, ранее в столице мужчина выпал из окна 11 этажа дома и остался жив, получив многочисленные травмы: у 33-летнего киевлянина диагностировали открытую и закрытую черепно-мозговые травмы, закрытую травму живота, открытый перелом правой бедренной кости и множественные закрытые переломы костей верхних и нижних конечностей.
А в Черновцах студент из Египта выпал с балкона четвертого этажа, после чего его госпитализировали.
"Мужчина после падения находился в сознании, но получил многочисленные переломы и ушиб внутренних органов", – заявили в полиции.
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