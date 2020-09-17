Українська
$ 28,12
33,39
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

"Урожай" на миллион гривен: в Черниговской области мужчина выращивал наркотики в комнате (фото)

17 сентября, 13:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы

В Черниговской области правоохранители обнаружили у местного жителя наркотики более чем на миллион гривен.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, во дворе и в комнате дома мужчина оборудовал теплицы, в которых выращивал наркосодержащие растения. Помещение было оснащено вентиляцией, искусственным освещением, лампами обогрева и другим оборудованием.

Кроме этого, у него дома копы нашли и изъяли экстази, амфетамин, каннабис и незарегистрированное ружье.

"Во время санкционированного обыска в доме и придомовых сооружениях правоохранители обнаружили 20 кг высушенных растений конопли, 10 кг измельченного вещества растительного происхождения, похожего на марихуану, более 50 таблеток экстази, около 60 граммов порошкообразного вещества белого цвета, похожей на амфетамин, поллитра экстракта каннабиса, 15 кг семян конопли, а также незарегистрированное гладкоствольное ружье и патроны к нему", – сообщили в полиции.



Также на территории приусадебного участка оперативники обнаружили около 70 кустов конопли элитного сорта и более 30 кустов в специально оборудованной теплице.

Реклама

В тренде
Харьковская область побила "рекорд" по числу заболевших COVID-19 за сутки



Все вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотических средств превышает миллион гривен.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по трем статьям: "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", "посев или выращивание снотворного мака или конопли" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".



Злоумышленника задержали. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что под Мелитополем разоблачили наркофермеров.

Реклама

Также напомним, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

наркотики конопля полиция теплица черниговская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНРДругие регионы
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными
В Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местнымиДругие регионы
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19
В Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19Другие регионы
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика
В Житомирской области
В Житомирской области "блогеры" пытали людей и транслировали это в YoutubeДругие регионы
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации "Свобода"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять