Ушла из дома и не вернулась: в Сумской области все лето ищут пропавшую девушку

В Сумской области уже третий месяц ищут 24-летнюю жительницу Шостки Екатерину Чепурную, которая после ссоры со своим парнем ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
О пропаже девушки в полицию сообщил ее дядя. Он рассказал, что последний раз видел племянницу в конце мая этого года. В тот день она поссорилась со своим парнем, ушла из дома и не вернулась. По словам мужчины, мобильный телефон девушки сейчас отключен.
Сейчас на розыск Екатерины ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Копы проверяют места возможного нахождения девушки, опрашивают ее знакомых и соседей.
Отметим, что на вид разыскиваемой 20-25 лет. Рост девушки – 170 см, она среднего телосложения. Волосы у Екатерины – темные, а глаза карие. В день исчезновения девушка была одета в серую футболку и синие джинсы. Обута в разноцветные сланцы.
Напомним, ранее в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.
Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.
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