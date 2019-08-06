Фото: ГУНП в Сумской области

Ушла из дома и не вернулась: в Сумской области все лето ищут пропавшую девушку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 2019-08-06T08:29:00+03:00 Другие регионы Последний раз Екатерину видели в конце мая

В Сумской области уже третий месяц ищут 24-летнюю жительницу Шостки Екатерину Чепурную, которая после ссоры со своим парнем ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

О пропаже девушки в полицию сообщил ее дядя. Он рассказал, что последний раз видел племянницу в конце мая этого года. В тот день она поссорилась со своим парнем, ушла из дома и не вернулась. По словам мужчины, мобильный телефон девушки сейчас отключен.

Реклама

Сейчас на розыск Екатерины ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Копы проверяют места возможного нахождения девушки, опрашивают ее знакомых и соседей.

В тренде 5 лет Гуманитарному штабу: Ринат Ахметов поблагодарил сотрудников и волонтеров

Отметим, что на вид разыскиваемой 20-25 лет. Рост девушки – 170 см, она среднего телосложения. Волосы у Екатерины – темные, а глаза карие. В день исчезновения девушка была одета в серую футболку и синие джинсы. Обута в разноцветные сланцы.

Напомним, ранее в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама