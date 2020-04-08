Устроили вечеринку: в Житомирской области COVID-19 подхватила компания друзей

В Житомирской области коронавирусную инфекцию подтвердили у компании друзей, которые устроили вечеринку в честь приезда из-за границы их товарища. Об этом рассказал председатель местной ОГА Виталий Бунечко, сообщает "Рупор Житомира".

"В Малине собралась компания, чтобы отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа. И сейчас мы имеем вспышку, мы имеем восемь случаев заболевания в Малине", – заявил чиновник.

Он отметил, что зараженный коронавирусом мужчина в Малин вернулся из Польши. Мало того, что он не соблюдал правил самоизоляции, но еще и решил отпраздновать свое возвращение вместе с соседями. Таким образом инфекцию подхватили сразу две семьи.

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За последние сутки в области COVID-19 подтвердили у еще 13 человек. Таким образом в регионе зафиксировали 27 случаев коронавируса. Инфекция уже пробралась в Бердичевский, Малинский, Коростенский, Радомышльский, Черняховский, Житомирский районы и в сам Житомир.

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Что касается 13 новых случаев, то они были обнаружены в:

Житомире – 2 (женщина 67 лет и мужчина 65 лет)

Черняховском районе – 1 (женщина 83 лет)

Малинском районе – 4 (мужчина 52 года, женщина 45 лет, мужчина 56 лет, женщина 57 лет)

Бердичевском районе – 3 (женщина 76 лет, женщина 79 лет, женщина 45 лет)

Коростенском районе – 2 (женщина 47 лет, женщина 40 лет)

Житомирском районе – 1 (женщина 78 лет).

Ранее мы сообщали, что в поселке Черняхов Житомирской области коронавирус подтвердили у 83-летней женщины. Пенсионерка уверяет, что никуда не выезжала и все время находилась дома.

Кроме того, недавно в Кабмине разъяснили новые ограничения во время карантина.

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