Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Устроили вечеринку: в Житомирской области COVID-19 подхватила компания друзей

8 апреля, 15:41

Тина Наринецкая

Компания отпраздновала приезд соседа из-за границы

В Житомирской области коронавирусную инфекцию подтвердили у компании друзей, которые устроили вечеринку в честь приезда из-за границы их товарища. Об этом рассказал председатель местной ОГА Виталий Бунечко, сообщает "Рупор Житомира".

"В Малине собралась компания, чтобы отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа. И сейчас мы имеем вспышку, мы имеем восемь случаев заболевания в Малине", – заявил чиновник.

Он отметил, что зараженный коронавирусом мужчина в Малин вернулся из Польши. Мало того, что он не соблюдал правил самоизоляции, но еще и решил отпраздновать свое возвращение вместе с соседями. Таким образом инфекцию подхватили сразу две семьи.

Реклама

За последние сутки в области COVID-19 подтвердили у еще 13 человек. Таким образом в регионе зафиксировали 27 случаев коронавируса. Инфекция уже пробралась в Бердичевский, Малинский, Коростенский, Радомышльский, Черняховский, Житомирский районы и в сам Житомир.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Что касается 13 новых случаев, то они были обнаружены в:

  • Житомире – 2 (женщина 67 лет и мужчина 65 лет)
  • Черняховском районе – 1 (женщина 83 лет)
  • Малинском районе – 4 (мужчина 52 года, женщина 45 лет, мужчина 56 лет, женщина 57 лет)
  • Бердичевском районе – 3 (женщина 76 лет, женщина 79 лет, женщина 45 лет)
  • Коростенском районе – 2 (женщина 47 лет, женщина 40 лет)
  • Житомирском районе – 1 (женщина 78 лет).

Ранее мы сообщали, что в поселке Черняхов Житомирской области коронавирус подтвердили у 83-летней женщины. Пенсионерка уверяет, что никуда не выезжала и все время находилась дома.

Кроме того, недавно в Кабмине разъяснили новые ограничения во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Житомир вечеринка заражение компания коронавирус житомирская область Малин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Житель Житомира выписался из больницы и назвал
Житель Житомира выписался из больницы и назвал "лучшее лекарство" от коронавирусаДругие регионы
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)Другие регионы
"Коронавируса нет": дочь умершей знахарки из Конотопа сделала громкое заявлениеДругие регионы
Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области:
Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области: "Это трудно объяснить"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...