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Уже 9 медиков: на Тернопольщине резко выросло количество случаев COVID-19

26 марта, 20:44

Елена Кузьмич

Заболел житель Золотого Потока Бучацкого района Тернопольской области

В Тернопольской области по состоянию на 20:00 26 марта было зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом. Среди зараженных СОVID-19 – уже 9 медиков. Но уже через 15 минут появилась информация о том, что число зараженных возросло до 26 человек.

Об этом в Facebook сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом. В частности:

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  • 21 больной СОVID-19 – в Монастыриском районе, 1 – летальный.
  • СОVID-19 подтвержден у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы из Монастыриского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице.
  • 1- житель города Залещики. Мужчине – 57 лет. Находится в Тернопольской больницы скорой помощи.
  • 1 – житель города Тернополя. Мужчине 55 лет. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.
  • 1 – житель Золотого Потока Бучацкого района.

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Заметим, что пару часом назад количество зараженных медиков достигало шести человек.

Ранее мы сообщали все подробности заражения COVID-19 священника на Тернопольщине. Всех людей, которые были на службах, призвали изолироваться. Отмечается, что церковь в Залещиках большая, туда может поместиться 100-120 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Тернополь медики заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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