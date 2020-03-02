Уже сидят на чемоданах: чем начался двенадцатый день обсервации в Новых Санжарах

Считанные дни остались до окончания обсервации. Люди уже едва не сидят на чемоданах, ведь если анализы на коронавирус окажутся негативными, смогут попасть домой уже в этот четверг. Как настроения в обсервации и когда же собственно люди получат долгожданное освобождение, знает корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, вылетевшего в Ухань для эвакуации украинцев и иностранцев.Александр остается в "Новых Санжарах", чтобы пройти весь срок обсервации и показывать происходящее изнутри.

Главной темой дня в здании медцентра Нацгвардии является дорога домой.

"Сейчас решаются вопросы касательно развоза людей, которые пребывают в обсервации. Опрашивают тех, за кем могут приехать родные, близкие или друзья. Других централизованно отвезут в их города. Иностранцев, как я понимаю, повезут в Киев", – говорит Александр.

Но чтобы покинуть зону обсервации, людям нужно дождаться результатов анализов и получить все необходимые документы:

"Нам должны выдать справку о том, что мы тут пребывали 14 дней. Чтобы ни у кого не возникло вопросов на тему, не гуляли ли мы где-то эти 14 дней. Кроме того, должны выдать справку об отсутствии у нас коронавируса". В тренде На Донбассе боевики устроили 11 обстрелов: в рядах ВСУ серьезные потери

А тем временем первый международный турнир в условиях обсервации приобрел размах и почти официальный статус:

"На выходных стартовал турнир по настольному теннису. Он международный, потому что в нем принимают участие представители из Доминиканской Республики и Черногории. Нас поддержала Львовская федерация настольного тенниса, прислала кубки и медали. Соответственно, мы не просто так играем, а за реальные призы".

В то же время, также находящаяся в обсервации министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, напомнила о методах профилактики коронавируса. По словам министра, лучшая профилактика – это здоровый образ жизни, здоровое питание, пребывание на свежем воздухе, но при этом избегание большого скопления людей, физические упражнения.

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