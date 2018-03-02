В аэропорту Скопье в угоду Греции демонтировали статую Александра Македонского

Сегодня, 03:46

Двухметровая статуя была размещена в аэропорту Македонии в 2011 году

Фото: Greek Reporte via Twitter
Фото: Greek Reporte via Twitter

Македония убрала статую древнегреческого царя Александра Великого из главного терминала в международном аэропорту в Скопье.

Об этом сообщает АР.

"В знак доброй воли в адрес соседней Греции, Македония убрала из главного терминала своего аэропорта статую древнегреческого воина-короля Александра Македонского", – говорится в сообщении.

Двухметровая статуя была размещена в аэропорту Македонии в 2011 году в качестве подарка от турецкой компании TAV, управляющей аэропортом.

Предыдущее консервативное правительство Македонии в течение последних десяти лет установило множество статуй Александра Македонского, а также назвало главную автомагистраль страны и аэропорт Скопье в его честь, что вызвало недовольство Греции.

Ранее стало известно, что премьер-министр Македонии заявил о четырех вариантах названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией.

Ранее сообщалось, что все участники переговоров по урегулированию спора вокруг названия Македонии стремятся достичь решения до конца марта.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из ее северных провинций, и из-за этого блокирует диалог о вступления страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года – времени обретения независимости Македонией, которая до этого носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшее сопротивления со стороны Греции.

После 1991 года Греция считает, что название соседнего государства является узурпацией названия ее исторической провинции.
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