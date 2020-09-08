В Академии погранвойск произошла вспышка коронавируса

Вирус подтвердили у 14 человек, контактными лицами оказались 120 сотрудников

В Национальной академии Государственной пограничной службы Украины в Хмельницком произошла вспышка коронавируса.

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Как сообщили в самой академии, тесты подтвердили 14 случаев COVID-19, а еще 120 сотрудников контактировали с заболевшими.

По состоянию на 8 сентября, четыре человека уже выздоровели. Еще 10 человек остаются на амбулаторном лечении по месту жительства. Их состояние удовлетворительно. Контактные лица находятся под наблюдением медиков.

Между тем, в Академии продолжают предпринимать меры по борьбе с распространением эпидемии: ввели температурный скрининг персонала, люди обеспечены дезинфицирующими веществами, ведется контроль масочного режима.

Кроме того, введено раздельное проведение занятий для курсантов и слушателей, прекращены общие собрания, совещания и массовые мероприятия.

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Стоит добавить, что в Хмельницкой области за время эпидемии было зафиксировано 3339 случаев заболевания коронавирусом. Побороть инфекцию смог 1651 человек, зафиксировано 65 летальных случаев.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине Министерство здравоохранения планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

А в Запорожье из-за коронавируса на карантин закрыли школы и детские сады. Остановил свою работу также и Запорожский академический лицей. Дети будут учиться там дистанционно.

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