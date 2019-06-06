В акватории Азовского моря тренируются водолазы и медики

Также вместе с ними работали взрывотехники

В акватории Азовского моря совместную тренировку проводят водолазы и медики. Как это происходит – видели журналисты "Сегодня".

Во время тренировок водолазы и медики спасали рыбака, который перевернулся на лодке, а потом – отдыхающего, который упал с пирса и потерял сознание. А вот в взрывотехников было спецзадание – они доставали из воды артиллерийский снаряд. Говорят, отработать эти навыки – сейчас очень актуально, ведь часть Азовского моря – заминирована, а некоторые участки побережья – усеяны снарядами, которые не сдетонировали.

"Вообще взрывоопасные предметы могут находиться как на поверхности, так и на дне. Вероятность есть. Небольшая, но есть", – рассказал "Сегодня" начальник отделения подводного разминирования управления ГСЧС Владислав Курилов.

Ранее мы писали, что пляжи Одессы готовят к турсезону. Водолазы обследуют дно перед началом каждого купального сезона, чтобы обезопасить отдыхающих.

Напомним, доходы Украины от туризма выросли в 2,5 раза. В Кабмине объяснили, что способствует развитию отрасли.

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