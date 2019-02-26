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В Александрии чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен

Сегодня, 03:51

В Кировоградской области арбитражный управляющий вымогал огромную взятку

Управляющего разоблачили на получении взятки в 650 тысяч гривен
Управляющего разоблачили на получении взятки в 650 тысяч гривен. Фото: Военная прокуратура Южного региона
В Александрии чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/436/428/5c7436428df84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/436/428/5c7436428df84.jpg Другие регионы В Кировоградской области арбитражный управляющий вымогал огромную взятку

В Кировоградской области на взятке в 650 тысяч гривен был задержан арбитражный управляющий по ликвидации государственного предприятия, расположенного в городе Александрия.

Как сообщила в своем Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, чиновник требовал деньги за "решение вопроса" о продаже имущественного комплекса по заниженной цене.

"Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины, в рамках процессуального руководства в уголовном производстве сотрудников Управления защиты экономики задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье "подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги" в особо крупных размерах.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, Александрия, кировоградская область

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