В Александрии чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен
В Кировоградской области арбитражный управляющий вымогал огромную взятку
В Кировоградской области на взятке в 650 тысяч гривен был задержан арбитражный управляющий по ликвидации государственного предприятия, расположенного в городе Александрия.
Как сообщила в своем Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, чиновник требовал деньги за "решение вопроса" о продаже имущественного комплекса по заниженной цене.
"Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины, в рамках процессуального руководства в уголовном производстве сотрудников Управления защиты экономики задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по статье "подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги" в особо крупных размерах.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.
В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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