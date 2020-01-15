В Александрии пьяный патрульный избил мужчину и разбил его машину

В Кировоградской области расследуют обстоятельства инцидента с участием полицейского

/ Фото: Офис генпрокурора

Прокуратура Кировоградской области открыла досудебное расследование относительно сотрудника полиции, которого подозревают в избиении жителя Александрии и повреждении его автомобиля.

Инцидент произошел 14 января, когда инспектор роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции во внеслужебное время со своими друзьями в центре города спровоцировал конфликтную ситуацию.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения патрульный вместе с группой знакомых безосновательно из хулиганских побуждений нанесли мужчину телесные повреждения и повредили автомобиль потерпевшего", - говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящий момент полицейского и еще одного человека задержали. Готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации "хулиганство, совершенное группой лиц". Ведется досудебное расследование.

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора объявили о подозрении бывшему полицейскому, которому инкриминируют участие в сокрытии преступления – убийства местного жителя в новогоднюю ночь.

Преступление произошло, когда мужчина пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял Владимира.

После этого в городе начался стихийный митинг. Основная причина народного гнева – люди подозревали полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Мать погибшего, ссылаясь на следователя, рассказала, что в ее сына стреляли, предположительно, из трех разных оружий.

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