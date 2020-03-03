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В аптеках Николаева нет защитных масок: что советуют продавцы

3 марта, 10:14

Тина Наринецкая

Оставшиеся маски подорожали в 10 раз

Из-за угрозы распространения в Украине опасного коронавируса из Китая в аптеках Николаева закончились защитные маски. Об этом сообщают "Новости N".

Масок нет в пяти самых популярных аптеках в центре города: на проспекте Центральном, 3-й Слободской и Садовой. Нашли их только в одной аптеке, но там их продают по повышенной цене. Стоимость одной маски – 10 гривен. Еще месяц назад их продавали по 1 гривне.

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Как выяснилось, маски в аптеках закончились около одной-двух недель назад, а когда привезут новые – пока неизвестно. Тем временем местные фармацевты советуют сшить защитную ватно-марлевую повязку самостоятельно.

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Отметим, что купить медицинские маски стало проблематичным в Харькове. Во многих аптеках средства защиты уже разобрали или же их цена поднялась до заоблачной.

Ранее в Минздраве заявили, что украинцы неправильно используют защитные маски. Как выяснилось, они должны быть дома, если у человека появятся симптомы, он сможет ее надеть и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения.

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай Николаев дефицит маска продавцы коронавирус

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