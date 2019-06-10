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В Белой Церкви воду уже можно пить – ГСЧС

10 июня, 18:13

Последствия экокатастрофы в реке Рось соответствуют нормам Минздрава

Фото: Pixabay

Опасности для снабжения питьевой водой жителей населенных пунктов в бассейне реки Рось после утечки химикатов нет, показатели качества в пределах допустимой нормы.

Об этом заявляют в Госслужбе Украины по ЧС.

"Согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах г.Белая Церковь не превышают показателей, определенных Государственными санитарными нормами и правилами (…), утвержденными Министерством здравоохранения Украины", – цитирует сайт ГСЧС заместителя директора департамента организации мероприятий гражданской защиты ведомства Александра Лещенко.

Вместе с тем, он уточнил, что отобранные пробы направлены для более детального анализа в госпредприятие "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. академика Л.Медведя Минздрава Украины". Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы до конца суток в понедельник.

По данным директора Украинского гидрометеорологического института Владимира Осадчего, в реке Рось, за счет разбавления и многокилометрового расстояния, в целом оказалось не более 10 л ядовитых веществ, поскольку опасные химикаты сначала попали в воду реки Фоса.

"Кроме того, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков, поэтому опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует", – подчеркнул Осадчий.

Представители Госпродпотребслужбы сообщили, что пестициды, обнаруженные на месте происшествия, относятся к 3-му классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.

Замдиректора департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Лещенко также указал, что в настоящее время визуально не выявлены факты гибели рыбы.

Ранее сегодня с подобными обнадеживающими заключениями выступило руководство Винницкой ОГА.

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Тег вода, химикаты, Белая Церковь, рось, ГСЧС

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Источник:

Интерфакс-Украина

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