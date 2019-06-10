В Белой Церкви воду уже можно пить – ГСЧС
Последствия экокатастрофы в реке Рось соответствуют нормам Минздрава
Опасности для снабжения питьевой водой жителей населенных пунктов в бассейне реки Рось после утечки химикатов нет, показатели качества в пределах допустимой нормы.
Об этом заявляют в Госслужбе Украины по ЧС.
"Согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах г.Белая Церковь не превышают показателей, определенных Государственными санитарными нормами и правилами (…), утвержденными Министерством здравоохранения Украины", – цитирует сайт ГСЧС заместителя директора департамента организации мероприятий гражданской защиты ведомства Александра Лещенко.
Вместе с тем, он уточнил, что отобранные пробы направлены для более детального анализа в госпредприятие "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. академика Л.Медведя Минздрава Украины". Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы до конца суток в понедельник.
По данным директора Украинского гидрометеорологического института Владимира Осадчего, в реке Рось, за счет разбавления и многокилометрового расстояния, в целом оказалось не более 10 л ядовитых веществ, поскольку опасные химикаты сначала попали в воду реки Фоса.
"Кроме того, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков, поэтому опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует", – подчеркнул Осадчий.
Представители Госпродпотребслужбы сообщили, что пестициды, обнаруженные на месте происшествия, относятся к 3-му классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.
Замдиректора департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Лещенко также указал, что в настоящее время визуально не выявлены факты гибели рыбы.
Ранее сегодня с подобными обнадеживающими заключениями выступило руководство Винницкой ОГА.
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