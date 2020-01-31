В Бердичеве двое парней жестоко избили и похитили таксиста

В Житомирской области вечером 30 января на таксиста в Бердичеве было совершено нападение – двое пассажиров избили водителя и похитили человека вместе с автомобилем.
Об этом в своем Facebook сообщила жена пострадавшего, известный волонтер Ольга Новаковская.
"На моего мужа, который работает в такси, сегодня вечером совершено нападение. Двое парней, которых он вез, вытянули из машины, жестоко побили, бросили на заднее сиденье машины и попытались похитить автомобиль", - заявила она.
Также волонтер добавила, что инцидент произошел на улице Короленко.
"Машина – серебристый Lanos, время – 21:00. Люди, кто что видел, прошу – отзовитесь. Пожалуйста. 098-375-16-26 Новаковская Ольга", – призвала женщина.
В то же время, официальных комментариев от местной полиции пока не было, о том, было ли открыто расследование инцидента, также не сообщается.
Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.
Кроме того, в Харькове произошло жестокое убийство таксиста.
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