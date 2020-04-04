В Бердичеве умер мужчина с COVID-19, который находился в коме

Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

В результате заражения коронавирусом умер житель Бердичева Житомирской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель ОГА Виталий Бунечко.

"Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Сегодня утром перестало биться сердце бердичивлянина 1972 года, которого госпитализировали в Бердичевскую городскую больницу 23 марта", – написал Бунечко.

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Сообщается, что мужчина 1972 года рождения был госпитализирован в больницу 23 марта. По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, 2 апреля больного ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы улучшить работу легких, которые не справлялись с коронавирусом. Он находился на искусственной вентиляции легких.

Напомним, министерство здравоохранения Украины в связи с распространением коронавируса проведет проверку всех мест обсервации и после этого создаст реестр обсерваторов в стране.

Кроме того, государство заказало у всех украинских производителей, которые могут производить ПЦР-тесты для выявления заражения коронавирусом, 2 млн таких тестов отечественного производства.

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