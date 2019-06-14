В Бердичеве бизнесмен поджег себя на сессии горсовета: опубликовано видео

Вместе с ним пострадали депутаты, сбивавшие пламя

Фото: Pixabay

В Бердичеве Житомирской области сегодня во время сессии городского совета в зал зашел человек, который облил себя бензином и поджег.

Как сообщили в полиции, в 10:15 поступило сообщение о том, что в зал, где проходила сессия городского совета, зашел мужчина и, облив себя неизвестным веществом, поджег. Сейчас выясняются все обстоятельства. Мужчине была оказана медицинская помощь, его повезли в больницу на обследование. Известно, что это житель райцентра, 1955 г.р.

Сайт Наш Бердичів сообщает, что во время происшествия пострадали депутаты горсовета, которые пытались потушить огонь на мужчине.

Как пишет издание, мужчина устроивший самосожжение в отчаянии сообщил о том, что ему препятствуют заниматься предпринимательской деятельностью.

Пострадавший направляется к машине "скорой помощи". Фото: Ріо Бердичів

Как сообщалось, в Ужгороде мужчина поджег себя возле областной прокуратуры.

Также мы сообщали, что в Ужгороде сожгли машину вице-мэра.

Как сообщалось, в Киеве во дворе жилого дома сожгли легковой автомобиль.

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