В Бердичеве – вспышка коронавируса среди врачей: могли заразить пациентов

В Бердичеве Житомирской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились девять врачей. Об этом во время брифинга рассказал председатель местной ОГА Виталий Бунечко.
"За вчерашние сутки было зафиксировано 17 новых случаев. Из них 9 – это медицинские работники в Бердичеве. Сегодня туда поехала комиссия управления здравоохранения областной администрации разбираться, почему медицинские работники стали очагом распространения коронавируса", – сообщил чиновник.
Как рассказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, на данный момент в регионе заразились 55 медиков. Их состояние оценивают как удовлетворительное, только трое сейчас находятся на стационарном лечении.
Всего же в Житомирской области коронавирус подтвердили у 304 человек. Больше всего случаев обнаружили в Житомире (91 зараженный), Коростене (64 зараженных) и Бердичеве (61 зараженный). Для семи инфицированных в регионе болезнь закончилась летально. Двух пациентов уже удалось вылечить.
Ранее мы сообщали, что седьмой жертвой коронавируса в Житомирской области стал житель Малина (1964 года рождения).
Напомним, в Украине по состоянию на 9:30 23 апреля зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 578 новых зараженных.
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