В больницах Киевской области не осталось коек для больных COVID? Мы проверили слухи

В дефиците кислород для спасения пациентов и кое-где заняты уже все палаты

В четырех областях Украины больничные койки заполнены более чем на 70%. Об этомсвидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Так, большая занятость коек отмечается в Ивано-Франковской (177%), Донецкой (96,8%), Одесской (80,8%) и Луганской (76%) областях.

Но один из нардепов, Александр Дубинский, заявил, что в Киевской области грядет коронавирусная катастрофа, поскольку якобы 77% коек в больницах области уже заняты больными, подхватившими коронавирус.

"Темпы роста за последнюю неделю-две примерно 10-15%. Две недели назад заполняемость была 60%, сейчас – 77%. В Богуславском районе – 80, в Мироновском – 69, в Броварском – 75. Общие показатели заполняемости койкомест – 75%-77%. Что это означает, друзья? При около 5 тысячах случаев заражения в день по официальной статистике вы увидите, как быстро заполнятся оставшиеся койкоместа во всех областных больницах страны. Буквально до этого момента осталось 2 недели. У нас начнется в стране паника. Вы должны понимать, что через 2 недели при любых осложнениях человек получит отказ в госпитализации. Ситуация катастрофическая. Как только люди узнают, что госпитализировать их никто не будет, начнется паника", – сказал Дубинский.

Грядет ли катастрофа и паника из-за нехватки мест в больницах Киевской области – проверили журналисты сайта "Сегодня" и выяснили, насколько обоснованы эти данные.

Что говорят в больницах

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В Киевской областной государственной администрации на наш вопрос ответили, что на самом деле цифра 77%, которую приводит нардеп, – не совсем точна.

"Два дня тому назад был брифинг руководства области, было сказано о 57%. За два дня это количество не могло вырасти на 20%", – заявили нам в аппарате главы обладминистрации.

Журналисты "Сегодня" пообщались с руководством больниц в Киекской области, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией.

Руководитель больницы в Боярке Елена Сидоренко в этот вопрос внесла интригу. На наш вопрос: правда ли, что в их больнице заканчиваются места для пациентов с COVID-19, она ответила уклончиво:

"Не могу сказать. У меня сейчас люди на приеме", – заявила Елена Сидоренко.

Более детально ситуацию прояснил главврач Мироновской районной больницы Виталий Бубнов.

"У нас сейчас лежат 74 пациента, коек выделено – 130. Вот и считайте, сколько это в процентах", – сказал нам Виталий Бубнов.

По его словам, один из острых вопросов, и не только для Мироновской больницы, – это кислород для лечения таких пациентов.

"Кислород – это проблема сейчас для всей страны. Дело в том, что у поставщиков кислорода свои мощности. Их хватало для того, чтобы обеспечить больницы, работающие в спокойном режиме. Сейчас потребность в кислороде возросла, а мощности поставщиков остались прежними", – уточнил Виталий Бубнов.

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В Богуславском районе, где, якобы, заполненность коек составляет 80%, эту цифру категорически опровергают.

"80% – это неправдивая информация, – сказал нам руководитель Богуславской РГА Александр Салата. – Во-первых, по состоянию на вчера у нас было 130 заболевших. Имеется в виду с самого начала эпидемии. Во-вторых, наша больница не определена как учреждение для лечения пациентов с коронавирусом. Ближайшая к нам больница для таких больных – в Мироновке".

Неправдивыми сведения о дефиците коек считают и власти в Броварском районе.

"Информация не соответствует действительности. Есть такое понятие, как стационарные койки и выделенные для пациентов с COVID, – рассказала нам начальник отдела охраны здоровья Броварского горсовета Нина Хорошаева. – По распоряжению руководителя области в случае развития отрицательной динамики эпидемии до 30% коечного фонда рекомендовано перепрофилировать под койки для больных с COVID и тех, у кого есть подозрения на такое заболевание. Коечный фонд броварской опорной больницы составляет 180 детских коек и 720 коек для взрослых. Если взять 30% от общего коечного фонда, то выходит, что это 300 коек. Стационарных коек в опорной броварской больнице у нас 40. В инфекционном отделении. Они у нас полностью заполнены. Однако в настоящее время у нас неограниченный резерв коек. Преимущество броварской больницы в том, что она – корпусная. То есть мы можем перепрофилировать весь корпус для лечения пациентов с COVID. При этом пациенты с другими заболеваниями не пострадают".

Как сообщалось раньше, за последние сутки в Украине выявили 5397 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, в Харькове заявили, что местныебольницы заполнены на 100%, кровати со складов доставляют в коридоры.Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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