В буковинском селе вынудили сидеть дома вернувшуюся из Китая семью

Обсервацию сами себе устроили жители села Долиняны Хотинского района Черновицкой области. Семья вернулась из Китая и на две недели закрылась в собственном доме. Признаков вируса ни у взрослых, ни у детей нет, но под давлением односельчан они вынуждены сидеть дома. В село уже прибыли эпидемиологи и взяли необходимые анализы. "Сегодня" также выехали на место и расспросили специалистов, местных жителей и семью, которая сама себя изолировала.

В селе Долиняны – полторы тысячи населения. На окраине – скромный домик семьи Думанских. Еще недавно им помогали все односельчане, потому что супруги воспитывают больного ребенка. Теперь – боятся этой семьи, с тех пор как она вернулась из Китая.

Уже две недели семья Думанских на вынужденной обсервации. Из дома не выходят. Разве что иногда открывают двери, чтобы выпустить на свежий воздух кота или собаку.

Старшая дочь – третьекласница Ангелина, школу не посещает. Родители боятся травли.

Назарчик – младший братик Ангелины. Именно из-за него семья ездит в Китай. В девять месяцев ребенку диагностировали ДЦП. С тех пор Думанские постоянно искали специалистов, изучали различные методики лечения и собирали средства. В мае сыну исполнится пять лет. За это время семья уже четыре раза была в Китае, в городе Юнчэн.

"Мы поняли, что там хорошие специалисты, иглотерапия хорошая, правильно и медикаменты подбирают. И действительно, у нас есть результат", – говорит мама Назара Галина Думанская.

Но на этот раз курса реабилитации не закончили – из-за вспышки коронавируса. Вернулись домой 12 февраля. Их проверяли на границе, и температуру не измерили. Это смутило Галину. Она написала в соцсети, что так не должно быть. В ответ получила кучу негативных комментариев. А односельчане начали звонить и требовать, чтобы семья сама себе устроила карантин.

"Писали, что я по совести должна была бы сделать карантин добровольный, обследование. Что это я совершила преступление", – говорит Галина Думанская.

К Думанской приехали эпидемиологи. Взяли анализы на грипп и коронавирус. Гриппа определенно нет, заверили специалисты. А результат относительно коронавируса будет в ближайшее время. Визит специалистов стал поводом для сельских собраний.

"Эти исследования были проведены как исключение. Такие люди, которые вернулись из Китая и не имеют симптомов болезни, – они не подлежат лабораторным исследованиям. Для того чтобы успокоить местное население, местных людей, мы провели все-таки забор", – объяснил эпидемиолог Юрий Падурару. В тренде На Одессу надвигается коварная "Зехра": чего ждать

В селе мнения разделились: одни успокоились, вторые до сих пор требуют продолжить изоляцию.

"Я просто этого не понимаю. Ну как так, из одного района, из одной области – и друг друга травить. Это как-то неправильно, я считаю", – говорит один из местных жителей.

"Две недели – если здоровы, то пожалуйста, ходите, выходите дальше. Какие проблемы могут быть?" – говорит еще один местный житель.

"Мы просто просили придерживаться правил элементарной культуры: воздерживаться мест скученности, в школе. Простите меня, в нашей Украине, мы знаем, нет ничего. И знаем, что не так страшен коронавирус, как страшна наша бездеятельность", – говорит и.о. старосты села Долиняны Валентина Дудчак.

Чиновники из области уверяют, что Буковина готова противостоять коронавирусу.

"Если мы видим, что есть повышенная симптоматика, например повышенная температура, человек изолируется и вызывается экстренная медицинская помощь, которая знает – куда, по какому маршруту вести этого человека", – объясняет заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации по медицинским вопросам Наталья Гусак.

Но люди словам не верят. Говорят: успокоятся, только когда получат документ со штампами от столичной лаборатории, где исследуют на коронавирус биоматериалы семьи Думанских.

Ранее мы писали о том, что в Черновцах выявили пневмонию у двух человек, которые вернулись из Италии.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье на таможне у двух пассажиров автобуса обнаружили повышенную температуру, и группу туристов с подозрением на коронавирус отправили в больницу.

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