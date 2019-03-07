В центре Чернигова дотла сгорел троллейбус

В момент возгорания в салоне находилось около 40 пассажиров

Иллюстрация.

В центре Чернигова дотла сгорел троллейбус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/075/7a3/5c50757a340a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/075/7a3/5c50757a340a3.jpg 2019-03-07T18:18:00+02:00 Другие регионы В момент возгорания в салоне находилось около 40 пассажиров

В центре Чернигова дотла сгорел пассажирский троллейбус. Об этом сообщил пресс-секретарь коммунального предприятия "Черниговское троллейбусное управление" Никита Викторов.

По его словам, троллейбус следовал по маршруту №9 и загорелся на проспекте Мира, недалеко от административного здания областного совета. В момент возгорания в салоне находилось около 40 пассажиров. Огонь вспыхнул в кабине водителя.

"Женщина-водитель среагировала оперативно и действовала по инструкциям – обесточила троллейбус, открыла двери. Кто-то из пассажиров уже вызвал спасателей. Водитель сделала все вовремя – никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. По данному факту проводится проверка.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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