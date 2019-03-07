В центре Чернигова дотла сгорел троллейбус
В момент возгорания в салоне находилось около 40 пассажиров
В центре Чернигова дотла сгорел пассажирский троллейбус. Об этом сообщил пресс-секретарь коммунального предприятия "Черниговское троллейбусное управление" Никита Викторов.
По его словам, троллейбус следовал по маршруту №9 и загорелся на проспекте Мира, недалеко от административного здания областного совета. В момент возгорания в салоне находилось около 40 пассажиров. Огонь вспыхнул в кабине водителя.
"Женщина-водитель среагировала оперативно и действовала по инструкциям – обесточила троллейбус, открыла двери. Кто-то из пассажиров уже вызвал спасателей. Водитель сделала все вовремя – никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. По данному факту проводится проверка.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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