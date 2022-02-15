В центре Херсона легковушка влетела в маршрутку – трое пострадавших (фото, видео)

В центре Херсона утром 15 февраля в ДТП попала легковушка Mitsubishi и маршрутка №29. В результате пострадал водитель авто и два пассажира общественного транспорта, сейчас двое из них в больнице.
Об этом сообщает журналист "Сегодня" Анжела Слободян.
По предварительной информации, легковушка Mitsubishi не пропустила маршрутку, которая двигалась по главной дороге. В салоне автобуса на момент аварии находилось около 10 пассажиров.
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Что известно о пострадавших?
После столкновения 21-летнего водителя иномарки с тяжелыми травмами доставили в Херсонскую областную больницу.
В автобусе пострадали два пассажира. Женщину с переломом бедра госпитализировали в городскую больницу, другому пострадавшему медики оказали помощь на месте.
Сколько людей гибнут в ДТП
По данным ВОЗ, каждый год вследствие ДТП гибнут около 1,3 миллиона человек. Причем аварии на дороге – главная причина смертности среди детей и молодежи от 5 до 29 лет.
Более половины погибших в ДТП были уязвимыми участниками дорожного движения – пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты.
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