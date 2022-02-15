В центре Херсона легковушка влетела в маршрутку – трое пострадавших (фото, видео)

Полицейские выясняют детали аварии с маршрутным такси в Херсоне – кто виноват в ДТП и в каком состоянии пострадавшие

В Херсоне в ДТП попала легковушка и маршрутное такси / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Херсона утром 15 февраля в ДТП попала легковушка Mitsubishi и маршрутка №29. В результате пострадал водитель авто и два пассажира общественного транспорта, сейчас двое из них в больнице.

Об этом сообщает журналист "Сегодня" Анжела Слободян.

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Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

По предварительной информации, легковушка Mitsubishi не пропустила маршрутку, которая двигалась по главной дороге. В салоне автобуса на момент аварии находилось около 10 пассажиров.

Что известно о пострадавших?

После столкновения 21-летнего водителя иномарки с тяжелыми травмами доставили в Херсонскую областную больницу.

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Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

В автобусе пострадали два пассажира. Женщину с переломом бедра госпитализировали в городскую больницу, другому пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

Сколько людей гибнут в ДТП

По данным ВОЗ, каждый год вследствие ДТП гибнут около 1,3 миллиона человек. Причем аварии на дороге – главная причина смертности среди детей и молодежи от 5 до 29 лет.

Более половины погибших в ДТП были уязвимыми участниками дорожного движения – пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты.