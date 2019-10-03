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В центре Херсона произошла стрельба

3 октября, 18:01

В результате стрельбы ранены два человека, копы начали розыск "стрелков"

В центре Херсона произошла стрельба

В центре Херсона произошла стрельба / Фото: Нацполиция

В центре Херсона, на улице Тираспольской, произошла стрельба – неизвестные открыли огонь из автомобиля и скрылись с места происшествия.

По словам очевидцев, в результате стрельбы два человека получили ранения и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как сообщил полковник полиции Александр Прокудин, было принято решение ввести в действие полицейскую операцию "Сирена", сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.

По факту покушения на убийства следователем открыто уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство". Потерпевшие, 1969 и 1977 года рождения госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

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Херсон покушение стрельба

Источник: Сегодня

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