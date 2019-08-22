Огонь вспыхнул в серверной комнате, а дым был настолько густым, что люди не могли выйти во двор

В центре Хмельницкого вспыхнул пожар в офисном центре. Огонь возник в серверной, а дым был настолько густым, что люди не могли увидеть выхода и выбраться во двор.

Вначале работники центра пытались уйти через окна, потом вызвали спасателей. Людей снимали с помощью автолестницы. По предварительной информации, причиной пожара стало устройство для бесперебойной работы компьютеров.

"На месте происшествия были эвакуированы три человека и спасены четыре человека, травмированных и погибших на месте происшествия не обнаружено", – заверил Алексей Паньков, заместитель начальника первой государственно-спасательной части главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.

Напомним, что ранее в одесской гостинице "Токио Стар" вспыхнул масштабный пожар. В результате погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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