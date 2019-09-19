В центре Кропивницкого на женщину рухнуло дерево

В центре Кропивницкого дерево упало на женщину, проходившую мимо. Пострадавшую с ранением ноги увезли медики "скорой" помощи.

Береза упала в час пик на остановку общественного транспорта. Как стало известно, местный предприниматель окружил несколько деревьев стенами магазина.

Два года назад он расширил торговую площадь, а экоактивисты предупреждали, что деревья погибнут, потому что им будет не хватать воздуха. Бизнесмен на предупреждения внимания не обратил, потому теперь будет возмещать все убытки.

Напомним, ранее в Киеве из-за порывов сильного ветра, которые последние два дня наблюдались в столице, были повалены как минимум 26 деревьев.

"Аварийно-диспетчерская служба Городской станции защиты зеленых насаждений КО "Киевзеленстрой" выехала на 11 вызовов. А районные КП СЗН зафиксировали 26 поваленных деревьев на своих балансовых территориях", - говорится в сообщении.

Не так давно на столичном Печерске огромное дерево рухнуло на проходившую женщину. Пострадавшей 48 лет, ее госпитализировали в больницу №17. У нее травма спины и таза, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области на улице Соборной 12-метровое дерево при падении повредило две железобетонные опоры уличного освещения и упало на припаркованные легковушки. Еще две машины придавило разрушенными конструкциями столбов освещения. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы и гидравлических ножниц распилили и убрали дерево и обломки опор. К счастью, обошлось без жертв.

Также в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев. Для уборки деревьев и оказания помощи коммунальщикам спасатели выезжали на 14 вызовов в городе.

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