В центре Николаева микроавтобус насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло сегодня на Центральном проспекте. Микроавтобус Nissan сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина от полученных телесных повреждений погиб.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами"", – рассказали в полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего и проводят следственные действия.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.