В центре Николаева произошла стрельба, есть раненые

Разборки между двумя компаниями закончились стрельбой, правоохранители уже начали расследование

В центре Николаева возле бара на улице Соборной между двумя компаниями произошел конфликт со стрельбой. В результате инцидента двое мужчин получили ранения в грудь.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи, один из них утром, 22 июня, самовольно покинул лечебницу.

Полицейские установили местонахождение всех участников стрельбы, ими оказались трое жителей Николаевского района в возрасте от 32 до 35 лет и житель Винницкой области. Сейчас с ними проводятся следственные действия. В больнице остается 32-летний житель Винницы.

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Известно, что выстрелы были осуществлены из оружия травматического действия. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Фигуранты от показаний отказываются, а также не желают рассмотрения уголовного производства.

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Следователи по данному факту открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области парень расстрелял мужчину из-за замечания.

Также напомним, охранник в Киеве поссорился с женой и устроил стрельбу. На место выехали сотрудники полиции, чтобы усмирить мужчину.