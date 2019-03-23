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В центре Николаева пьяный водитель выехал на тротуар

Сегодня, 10:02

В ДТП обошлось без пострадавших благодаря ночному времени суток

В Николаеве пьяный водитель выехал на тротуар
В Николаеве пьяный водитель выехал на тротуар. Фото: novosti-n.org
В центре Николаева пьяный водитель выехал на тротуар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5e2/940/5c95e2940f98f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5e2/940/5c95e2940f98f.jpg Другие регионы В ДТП обошлось без пострадавших благодаря ночному времени суток

В центре Николаева в ночь на 23 марта автомобиль Volkswagen Passat с пьяным водителем за рулем выехал на тротуар.

Как стало известно, машина ехала по улице Московской со стороны Потемкинской и, при повороте на проспект Центральный, водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. К счастью, учитывая позднее время, пешеходов там не было, сообщают Novosti-N.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и составили на него протокол по статье "управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Николаев, пьяный водитель

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