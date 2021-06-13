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В центре Полтавы на кафе упало дерево: внутри были люди

13 июня 2021 20:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В городе бушевала непогода – дождь и сильный ветер накрыли Полтаву

В Полтаве упало дерево на кафе. Фото: poltava.to

В Полтаве упало дерево на кафе. Фото: poltava.to

В Полтаве на летнее кафе упало дерево. За несколько секунд до падения посетители кафе перешли с летней площадки в помещение.

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Об этом сообщает сайт Полтавщина.

Во время непогоды на ул. Соборности, 46 упало дерево.

По информации СМИ, его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветви задели фасад дома и почти полностью накрыли летнюю площадку кондитерского кафе "ТанинТорт".

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Буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение перешла компания из пяти человек. Никто из посетителей не пострадал.

Ранее мы писали, что в Мелитополе из-за оползня на женщину обрушился сарай.

Напомним, накануне Харьков накрыла непогода – выпал сильный град, улицу затопило.

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