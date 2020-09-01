В центре Полтавы в жестокой драке сошлись три девушки (видео)

В центре Полтавы возле одного из ночных клубов произошла жестокая драка. Ее участниками стали три девушки, а также несколько парней, которые обменивались ударами неподалеку.

Видео стычки было опубликовано на Telegram-канале h_Poltava. На ролике видно, как по тротуару за ногу мужчина оттаскивает двух сцепившихся девушек. Когда он отходит, они начинают обмениваться сильными ударами друг другу в лицо.

Через несколько секунд к ним подбегает еще одна участница конфликта, которая ногой начала наносить сильные удары "противнице", лежащей на тротуаре, которую в то же время молотила кулаками другая "боксерша".

Также в кадр попали и мужчины, которые выясняли отношения за несколько шагов от лежащих на земле девушек.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости (18+)

Видео: Telegram-канал h_Poltava

Позже на сайте областной полиции появилось сообщение о том, что после этого происшествия копы не получали никаких заявлений от пострадавших.

"Сейчас никаких заявлений по поводу драки в полицию не поступало. Следственно-оперативной группой принимаются меры по идентификации участников правонарушения и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "хулиганство, совершенное группой лиц", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

"С целью ускорения раскрытия данного правонарушения просим жителей Полтавы, кому известны данные о людях, которые фигурируют на видео, предоставить информацию полиции любым удобным способом или позвонить на "102", – добавили копы.

Напомним, ранее в Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили.

А в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать .

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