В центре Винницы произошел масштабный пожар – загорелось бывшее помещение игровых автоматов. С возгоранием боролись 25 спасателей и четыре пожарных машины.

Несмотря на все усилия, справиться с огнем не удалось – деревянное сооружение выгорело полностью. Директор парка подозревает, что это был поджог.

"Сегодня наши сотрудники охраны видели на территории парка трех неизвестных лиц, которые крутились возле этого здания и, по всей видимости, это был, наверное, поджог", – заявил Евгений Любовский, директор Винницкого центрального парка имени Горького.

В свою очередь, начальник караула Винницкой государственной пожарно-спасательной части Владислав Бачинский, рассказал об особенностях этого пожара.

"Здание полностью все деревянное, имело захламленные помещения до момента прибытия пожарных подразделений, пожар приобрел большой размер", – отметил он.

Напомним, 17 сентября в Житомирской области вспыхнул пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин.

Также в Брусиловском районе Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Сообщение о пожаре спасателям поступило 1 сентября, а прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что на свалке Брусиловской объединенной территориальной общины горят отходы на площади 600 квадратных метров.