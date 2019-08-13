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В центре Винницы случайно нашли старинное подземелья

Сегодня, 12:55

Строители обнаружили целую систему арочных ходов

В центре Винницы случайно обнаружили старинное подземелья. Тут сносили аварийный дом, а под ним наткнулись на целую систему арочных ходов.

Когда именно и кем подвал был построен – сейчас выясняют историки и археологи. Они советуют не возводить над ним новое здания, а превратить находку в музей.                                                                

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Напомним, не так давно в Тернопольской области во время ремонта канализации в Черткове рабочие раскопали подземелье, в котором нашли кровати и разбросанные вещи. Предполагают, что находка была криивкой бойцов УПА, а городские власти исследуют находку и думают над тем, чтобы превратить ее в туристический памятник.

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Кроме того, ранее в Харьковской области археологи нашли трехсотлетние катакомбы просто под современными домами.

Также мы писали, что в Одесской области из-за катакомб под землю уходят дороги и дворы частных домов. Кроме тогосообщалось, что в Одесской области ребенок провалился в катакомбы через дыру в асфальте.

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Винница снос дома подземелье аварийный дом

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