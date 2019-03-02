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В Житомирской области загадочным образом погибли сразу четверо мужчин

Сегодня, 12:20

Одной из возможных причин смерти является отравление неизвестным веществом

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Житомирской области загадочным образом погибли сразу четверо мужчин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg Другие регионы Одной из возможных причин смерти является отравление неизвестным веществом

Правоохранители Житомирской области обнаружили в жилом доме тела четырех мужчин. Это случилось во время проверки сообщения местной жительницы о пропаже брата, сообщают в Нацполиции. Заявительница рассказала полицейским, что в течение четырех дней в доме ее 47-летнего брата горел свет, но на телефонные звонки он не отвечал.

Поэтому для проверки информации полиция выехала на место происшествия. Во время осмотра в одной из комнат дома обнаружили тела четырех мужчин. Среди них был и брат заявительницы.

Установлено, что все они местные жители, безработные. Видимых телесных повреждений на их телах не обнаружили.

Полицейские провели осмотр жилища и зафиксировали все обстоятельства на месте происшествия. "В частности, входные двери в дом были закрыты изнутри, следов проникновения в помещение другим путем не обнаружено. Обстановка в комнате, где нашли умерших, указывала на их совместный ужин с употреблением алкоголя", – сообщает пресс-служба ГУНП.

По данному факту начато уголовное производство. Одной из вероятных причин смерти может быть отравление неизвестным веществом. Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, во время пожара в Черниговской области погибли трое детей. Причины возгорания еще устанавливаются.

Также, недавно в Киеве возле жилого дома нашли тело погибшей женщины. Предварительно, умершая была бездомной и умерла от переохлаждения. Она проживала в самодельном шалаше под балконом многоэтажного дома. Мертвой женщину обнаружил ее сосед, он также проживал с ней.

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Тег смерть, отравление, погибшие, Нацполиция

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