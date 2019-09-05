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В Черкассах 12 человек отравились полуфабрикатами

5 сентября, 08:46

Среди пострадавших - пятеро детей

В Черкассах 12 людей госпитализировали в больницу с подозрением на отравление полуфабрикатами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В период со 2 по 4 сентября в Черкасскую инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 5 детей)", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, все пострадавшие ели полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс" в городе. Сейчас там проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее мы сообщали о пищевом отравлении 16 человек в Волынской области. Полицейские выяснили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение прекратило свою работу.

А в Ровенской области была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Кроме того, в августе в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 13 детей(2003-2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе в с. Верхний Ясенов Ивано-Франковской области.

Также смотрите подробности ЧП в сюжете:

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