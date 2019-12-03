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В Черкассах чиновники горсовета попались на миллионных махинациях при ремонте улиц

3 декабря, 08:56

Городскому бюджету нанесли ущерб на более чем 1,5 миллиона гривен

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила чиновников городского совета на масштабных злоупотреблениях при ремонте улиц города.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета заключили соглашение со строительной компанией на ремонт 17 улиц Черкасс. Общая стоимость работ составила почти 19 миллионов гривен. После завершения большей их части коммерсантам перечислили 12,5 миллиона гривен. Но во время проверки выяснилось, что деньги перевели четырем коммерческим структурам, которые были подконтрольные дельцам. Эти суммы были конвертированы в наличные, и коммерсанты таким образом избежали уплаты налогов.

По оценкам экспертов, из-за этой сделки государственному и городскому бюджету был нанесен ущерб на более чем 1,5 миллиона гривен. Двум чиновникам уже объявили о подозрении в служебной халатности.

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Напомним, ранее в Одессе служба безопасности Украины разоблачила чиновников Международного аэропорта "Одесса" в присвоении более 11 миллионов гривен.

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А в Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

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СБУ ремонт чиновники Черкассы махинации разоблачение горсовет

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