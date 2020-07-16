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В Черкассах депутат горсовета заказал убийство заместителя мэра

16 июля, 19:28

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Юрия Ботнара хотели "убрать" из-за личного конфликта и корыстных побуждений

После исчезновения заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнарасотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали депутата городского совета.

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Как сообщили 16 июля в пресс-службе Офиса генерального прокурора, мужчину обвиняют в организации убийства городского замглавы.

"По данным следствия, один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта с заместителем городского головы Черкасс и корыстных побуждений за денежное вознаграждение организовал его умышленное убийство. Для этого он нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему залог", – заявляют в ОГП.

Имитация убийства Юрия Ботнара

Имитация убийства Юрия Ботнара / Фото: ГБР

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Информация о пропаже Ботнара была "слита" в рамках спецоперации, которая также включала имитацию его убийства. Это дало возможность задержать организатора с поличным – после передачи остаточной суммы.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному депутату о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в Офисе генпрокурора.

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Если вину подозреваемого докажут, ему будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

На своей странице в Facebook директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов сообщил, что задержанный – Максим Шадловский.

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/ Фото: Офис генпрокурора

Напомним, в прошлом году в Волынской области исчез директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик. Мужчина пошел на рыбалку, после чего его нашли утонувшим в озере .

Также сообщалось о гибели заместителя председателя Горностаевского района Херсонской области Александра Шума.

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