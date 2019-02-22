В Черкассах из-за халатности коммунальщиков во время уборки кладбища разгорелся скандал
Деревья, которые спиливали коммунальщики на кладбище, разбили несколько старинных надгробий
В Черкассах коммунальщики, которые выпиливали аварийные деревья на старинном еврейском кладбище, разбили несколько надгробных памятников. Кто будет отвечать за ущерб и восстанавливать захоронения – узнавали журналисты "Сегодня".
Поваленные стволы, разбитые памятники и заборы: именно так выглядит сейчас старое еврейское кладбище после уборки коммунальщиками. Из-за инцидента среди горожан в соцсетях поднялся шквал возмущений, ведь это кладбище имеет историческое значение. По словам местных краеведов, это – место захоронения евреев еще с конца 19 века.
Как выяснилось, навести порядок на старом кладбище местных чиновников попросила еврейская община. Но коммунальщики, которым поручили это задание, отнеслись к нему халатно. На данный момент в горсовете обещают наказать виновных и будут требовать от них восстановить поврежденные памятники за свой счет. Кроме того, выполнение дальнейших работ на еврейском кладбище чиновники обещают контролировать.
Напомним, не так давно группа мужчин повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений в пределах Лычаковского кладбища во Львове. А на Байковом кладбище в Киеве участились кражи элементов украшенных могил.
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