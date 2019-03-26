В Черкассах избили прокурора: опубликовано видео

Инцидент случился в баре

Фото: Pixabay

В Черкассах избили прокурора: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg 2019-03-26T16:54:00+02:00 Другие регионы Инцидент случился в баре

В Сети выложили видеозапись драки в черкасском баре "Эрик". Здесь группа молодежи избила прокурора Черкасской местной прокуратуры Владислава Долотия. Инцидент произошел 25 марта. Пострадавший получил сотрясение головного мозга.

Выложивший видео в Facebook пользователь Вадим Комаров предположил, что прокурор прилично выпил и затем некорректно повел себя по отношению к другим посетителям.

На эту версию отреагировал сам прокурор:

По предварительным данным, прокурора избили студенты, чьи личности уточняются. По данному факту начато расследование по ч.1 ст. 296 КК Украины.

Как сообщалось, заместитель прокурора города Энергодар Запорожской области Евгений Вангельев был уволен с должности после того, как попался полиции пьяным за рулем.

В Киевской области были задержаны два человека, пытавшиеся передать пять тысяч долларов взятки прокурору.

В Киеве был лишен премии прокурор, раздевшийся на телешоу. Как выяснила дисциплинарная комиссия, прокурор нецензурно выражался, целовался с тремя участницами шоу и четыре минуты позировал перед камерами в чем мать родила.

Также в Киеве бывший прокурор организовал на дому нарколабораторию по производству амфетамина.

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