В Черкассах камеры зафиксировали дерзких Бонни и Клайда, ворующих в магазине

Камеры наблюдения одного из зоомагазинов Черкасс зафиксировали дерзкую кражу. Молодая пара с малолетней ребенком средь бела дня ворует три дорогие рулетки. Мужчина отвлекает продавщицу, а женщина тем временем кладет товар в пакет. В сообщениях люди комментируют, что уже видели черкасских Бонни и Клайда в других магазинах.

Стоит отметить, что воры в Украине нередко проявляют выдающуюся криминальную смекалку. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Черкасской области поймали находчивых преступников, которые сливали солярку с поездов. Краденое дизтопливо затем перепродавали по-дешевке. Даже открыли подпольную автозаправочную станцию на арендованном складе.

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Но бдительные граждане активно противостоят даже самым хитроумным преступникам. В Запорожье пассажиры маршрутки задержали карманника, который пытался вытащить у девушки мобильный телефон. Люди удерживали преступника до приезда полиции.

А еще в связи с тем, что воры активизировались на вокзалах Украины, мы разобрались. как защитить свое имущество. Эксперты с удовольствием рассказали нам, какие схемы используют карманники, орудующие группами и не только.

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