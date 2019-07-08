В Черкассах люди спасают от жары бездомных животных

К инициативе подключаются все больше жителей города

В Черкассах неравнодушные горожане спасают бездомных животных от жары. У магазинов, кафе, многоквартирных домов люди ставят емкости с водой.

"Вот наливаем водичку, чтобы собачки, котики и другие животные и не только животные, но и птички могли напиться в жару", – рассказывает жительница Черкасс Елена Литвинова.

Елена уже более 10 лет поит уличных животных. Женщина рассказывает: начала ставить воду для четвероногих бездомных, так как не могла смотреть, как те страдают летом от жары.

"Самый простой способ – использовать пластиковые банки. Их можно разрезать на две половинки и таким образом получать из одной бутылки две полноценные мисочки", – делится секретами Елена.

Оставлять воду для бездомных животных Елена приучила и друзей.

"Написала призыв в Facebook, получила очень много комментариев, люди говорили, что тоже так делают. И стали публиковать фотографии свои бутылочек, мисок", – говорит Елена.

Миски с водой в городе теперь можно увидеть у магазинов, кафе, домов. Владелица художественного салона Наталья уже давно ухаживает за тремя уличными собаками. И даже будку для них построила.

"Они у нас долгожители. Уже больше 15 лет, а нашему салону больше 11 лет. И все это время ми поим и кормим их", – говорит Наталья Назарчук.

Ветеринары инициативу неравнодушных горожан приветствуют.

"Животным трудно самим найти воду в городе, поэтому им нужна вода. И много. 10-килограммовой собаке, к примеру, надо поллитра воды в сутки", – говорит ветеринар Антон Теодоров.

Отметим, что без воды животное может прожить не более двух суток. Поэтому обычная баночка с питьевой водой может спасти не одну жизнь.

Ранее мы показывали, как в Черкассах спасают от жары обитателей зоопарка. Также мы рассказывали, как помочь во время жары домашним любимцам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах люди спасают от жары бездомных животных". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"