Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Черкассах люди спасают от жары бездомных животных

8 июля, 14:45

К инициативе подключаются все больше жителей города


В Черкассах неравнодушные горожане спасают бездомных животных от жары. У магазинов, кафе, многоквартирных домов люди ставят емкости с водой.

"Вот наливаем водичку, чтобы собачки, котики и другие животные и не только животные, но и птички могли напиться в жару", – рассказывает жительница Черкасс Елена Литвинова.

Елена уже более 10 лет поит уличных животных. Женщина рассказывает: начала ставить воду для четвероногих бездомных, так как не могла смотреть, как те страдают летом от жары.

"Самый простой способ – использовать пластиковые банки. Их можно разрезать на две половинки и таким образом получать из одной бутылки две полноценные мисочки", – делится секретами Елена.

Оставлять воду для бездомных животных Елена приучила и друзей.

"Написала призыв в Facebook, получила очень много комментариев, люди говорили, что тоже так делают. И стали публиковать фотографии свои бутылочек, мисок", – говорит Елена.

Миски с водой в городе теперь можно увидеть у магазинов, кафе, домов. Владелица художественного салона Наталья уже давно ухаживает за тремя уличными собаками. И даже будку для них построила.

"Они у нас долгожители. Уже больше 15 лет, а нашему салону больше 11 лет. И все это время ми поим и кормим их", – говорит Наталья Назарчук.

Ветеринары инициативу неравнодушных горожан приветствуют.

"Животным трудно самим найти воду в городе, поэтому им нужна вода. И много. 10-килограммовой собаке, к примеру, надо поллитра воды в сутки", – говорит ветеринар Антон Теодоров.

Отметим, что без воды животное может прожить не более двух суток. Поэтому обычная баночка с питьевой водой может спасти не одну жизнь.

Ранее мы показывали, как в Черкассах спасают от жары обитателей зоопарка. Также мы рассказывали, как помочь во время жары домашним любимцам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег животные, вода, Черкассы, спасение, горожане, бездомные животные

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах люди спасают от жары бездомных животных". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мороженные лакомства и регулярный душ: как спасают от жары обитателей Черкасского зоопарка

2 июля, 13:08

У каждого питомца зоопарка летом свои лакомства

Жара в Украине: как спасти домашних животных

27 июня, 11:41

Если неправильно ухаживать за питомцем, он может заболеть, говорят эксперты

День с собакой в офисе: в редакции "Сегодня" гостит огромный пес

21 июня, 15:11

Черная собака общается с сотрудниками и приходит "обниматься"

В Киевской области девушка заморила голодом более 20 кошек и собак

20 июня, 11:46

Девушка размещала в сети объявления о приюте для животных, где на самом деле издевалась над кошками и собаками

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Зеленский отреагировал на возможное проведение телемоста с РФ

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Исповедь российской легкоатлетки, получившей дисквалификацию

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Стало известно, в каких странах больше всего казнили людей

Одесситы получат новые деньги

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Простой способ удалить царапины

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь