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В Черкассах маршрутка протаранила ехавшую на вызов пожарную машину (видео)

5 июля, 17:31

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В результате ДТП пострадал водитель общественного транспорта

В Черкассах произошло ДТП с участием пожарного автомобиля и маршрутного такси. Об этом сообщает пресс-секретарь патрульной полиции области Зоя Вовк, пишет "Суспильне".

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Инцидент произошел на перекрестке улиц Смелянская и Надпольная. На опубликованных видео видно, как пожарные на перекрестке начали поворачивать, а в этот момент на дорогу вылетела маршрутка, которая протаранила автомобиль спасателей. В результате сильного удара автобус вылетел на клумбу, а лестница на пожарной машине начала вертеться.

По словам Вовк, на момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров в автобусе не было.

В результате дорожной аварии пострадал водитель маршрутки. Пресс-секретарь Областного центра экстренной медпомощи Ирина Назарок рассказала, что у мужчины перелом голени.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пока не прокомментировали ситуацию, информации о пострадавших спасателях нет.

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Напомним, что в Васильковском районе Киевской области 33-летний мужчина за рулем микроавтобуса, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил на обочине 13-летнюю велосипедистку.

А не так давно произошло страшное ДТП на трассе Киев – Чоп. Там ночью водитель внедорожника неосторожно пошел на обгон и врезался в военный грузовик, который ехал в попутном направлении.

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ДТП Черкассы пожарная машина

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