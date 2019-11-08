В Черкассах мужчина похитил знакомую и требовал за нее выкуп: видео

Настоящий боевик с похищением держал в напряжении Черкассы: вечером полицейские получили сообщение о вымогателе, который хочет получить за заложницу автомобиль и тысячу долларов.

Выяснилось, что неизвестный закрыл в своей квартире женщину и позвонил ее мужу, чтобы тот платил за освобождение. Задержали вымогателя во время передачи выкупа.

Напуганную, избитую и ограбленную женщину освободили. По словам следователей, задержанный был знаком с потерпевшей. Пригласил ее к себе в гости, а потом напал.

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Ранее мы сообщали о том, как в Киеве полицейские задержали организатора похищения мужчины. Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов.

"Происшествие случилось в феврале 2018 года. На оптовом рынке, расположенном в Киеве на улице Марка Вовчка, неизвестные напали на 58-летнего мужчину и силой затолкали в авто. После чего быстро с места происшествия уехали. Сыну заложника похитители сообщили, что за возвращение отца домой живым и невредимым он должен заплатить 500 тысяч долларов США", – напомнили в полиции обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее в Глевахе Киевской области из детсада похитили двух девочек.Также мы сообщали, что в Киеве прохожие приняли за похитителей девочки ее родителей.

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