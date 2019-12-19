В Черкассах мужчина спас малышей-близнецов из горящего дома: видео

В Черкассах мужчина спас двоих малышей-близнецов из горящего дома – пятилетние мальчики, благодаря соседу, не пострадали, а вот их мама оказалась в реанимации.

Признаки пожара первыми заметили соседи – они увидели дым, идущий из окон, и, пока женщина вызывала спасателей, мужчина забежал внутрь и вытащил детей на улицу.

Испуганные мальчики рассказали, что внутри осталась их мама, но она сумела сама выбраться из охваченного огнем дома. В то же время женщина получила серьезные ожоги и сейчас находится в больнице.

"Я приоткрыл двери и с правой стороны увидел двух маленьких детей. Я их схватил на руки и вынес, отдал жене через забор. Вернулся назад, потому что дети сказали, что мама спит, но зашел внутрь, был очень сильный густой дым. Я не мог найти, назад отошел и начал звать соседей", – рассказал Виталий Загребельный, спасший близнецов.

Напомним, ранее в Киеве патрульные полицейские спасли четырехлетнего мальчика, который едва не выпал с балкона.

"В любой момент могло произойти непоправимое. И патрульный Андрей Грицюк, не колеблясь, принял решение подняться к ребенку собственными силами. Полицейский по стене поднялся на второй этаж, где его уже ждал сосед. А потом начал шаг за шагом приближаться к мальчику. Малыш был сильно напуган и все время плакал. К счастью, полицейскому удалось уговорить малыша обнять его за шею и таким образом спуститься вместе вниз, где их уже поджидали медики", – говорится в сообщении.

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