В Черкассах на гонках водитель сбил зрителя

Гонки устроили на кольцевом перекрестке по ул. 30 лет Победы

В Черкассах во время гонки машина влетела в толпу людей и сбила зрителя, мужчину госпитализировали. Об этом заявила пресс-секретарь полиции Черкасской области, сообщает издание "Обо всем".

Гонки устроили на кольцевом перекрестке по ул. 30 лет Победы. Еще до начала соревнований несколько автомобилей зацепили бордюры, некоторые потеряли колеса, потому что машины заносило на скользком асфальте.

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Уже во время гонки мужчина не справился с управлением и выехал за пределы трассы, где сбил зрителя. Пострадавшим оказался мужчина 1988 года рождения, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Стоит отметить, что разрешение на проведение гонок, по данным пресс-секретаря полиции, предоставил городской совет.

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