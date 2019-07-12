Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Черкассах на крупной взятке погорел депутат облсовета

12 июля, 15:21

Мужчина требовал от бизнесмена 300 тысяч гривен

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата местного областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник, который руководит одной из проектных организаций области, требовал 300 тысяч гривен от представителя частного предприятия. За эти деньги он обещал коммерсантам ускорить процесс подключения к электросети ОАО "Черкассыоблэнерго" и заключение договоров на поставку электроэнергии.

Депутата задержали при выходе из ресторана после получения второй части взятки в размере 150 тысяч гривен.

"В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех возможных лиц, причастных к сделке", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, депутат, Черкассы, вымогательство, облсовет

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах на крупной взятке погорел депутат облсовета". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Прикарпатье на взятке погорел следователь полиции

Сегодня, 07:53

Также "на горячем" поймали посредника полицейского

На Волыни поймали очередного взяточника

Сегодня, 06:30

Руководитель областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе требовал 30 тысяч гривен

На Закарпатье работник лесхоза брал крупные взятки и прятал дубовые пни

Вчера, 16:00

Он требовал более 15 тысяч долларов полагалтсь за реализацию древесины породы "дуб"

Взятка в миллион гривен: во Львове судят чиновника Госгеокадастра

Вчера, 12:01

Один из начальников за 65 тысяч долларов пообещал предпринимателю решить земельный вопрос

Гендиректор "Борисполя" о том, как приходили "люди Зеленского"

В Днепре на 11 дней отключат газ: ищите свой адрес

Европейские игры для Украины завершились сенсацией

Путин провел телефонные переговоры с Зеленским

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка

Ученые нашли физический источник человеческого сознания

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»?

Десна подписала лучшего бомбардира Динамо U-21

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак

ФК «Днепр» прекратил существование

33-летнюю Ляйсан Утяшеву жестко раскритиковали за внешний вид
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь