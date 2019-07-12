В Черкассах на крупной взятке погорел депутат облсовета

Мужчина требовал от бизнесмена 300 тысяч гривен







В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата местного областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник, который руководит одной из проектных организаций области, требовал 300 тысяч гривен от представителя частного предприятия. За эти деньги он обещал коммерсантам ускорить процесс подключения к электросети ОАО "Черкассыоблэнерго" и заключение договоров на поставку электроэнергии.

Депутата задержали при выходе из ресторана после получения второй части взятки в размере 150 тысяч гривен.

"В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех возможных лиц, причастных к сделке", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах на крупной взятке погорел депутат облсовета". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"