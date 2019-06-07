В Черкассах на незаконном обогащении СБУ разоблачила таможенников

Злоумышленники разработали схему "заработков" на снижении стоимости растаможки

СБУ разоблачила взяточников на Черкасской таможне. Фото: СБУ

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников таможни на злоупотреблениях, которые нанесли государству ущерб в размере около двух с половиной миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-центр СБУ, оперативники выяснили, что инспекторы совместно с работниками коммерческой фирмы, которая специализируется на растаможке товаров, наладили схему получения выгоды от владельцев транспортных средств.

Выяснилось, что во время таможенного оформления злоумышленники вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о реальной рыночной стоимости автомобилей и занижали суммы уплаты обязательных таможенных платежей.

"Из-за функционирования такой "программы лояльности" в январе-мае текущего года дельцы обогатились более чем на 200 тысяч долларов. По предварительному заключению экспертов, за этот же период государственный бюджет недополучил почти 2,5 млн грн", – подчеркнули в СБУ.

Во время обысков в офисе брокерской компании были изъяты печати, техническая документация на автомобили, договоры купли-продажи, счета-фактуры и другие документы, подтверждающие деятельность группы.

Сейчас решается вопрос объявления подозрения фигурантам, а также избрание им меры пресечения. Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, чиновника горсовета Днепра поймали на взятке в 2000 долларов. Правоохранители задержали заместителя начальника отдела.

Ранее в Киеве на взятке задержали двух налоговиков. Задержанными оказались замначальника и следователь одного из отделов столичного ГУ ГФС. По данным следствия, они требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.

А в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Также писалось, что главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.

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