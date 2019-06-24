В Черкассах на территории водоканала поселились дикие утки

Для пернатых тут обустроили домик и кормушку

На территории водоканала в Черкассах поселились дикие утки – пернатые уже успели вывести потомство. Не против ли сотрудники водоканала такого соседства – узнавали журналисты "Сегодня".

Работники предприятия наслаждаются соседством с перелетными птицами уже четвертый год. Чтобы птицам здесь было удобнее, для них построили домик и кормушку. Сначала утки жили на водоеме лишь несколько недель весной. Но когда увидели, как комфортно им обустроили территорию, решили остаться и на все лето.

В этом году тут две пары взрослых птиц высидели десять утят. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Работники ежегодному росту количества пернатых не удивляются.

"Тут у них благоприятные условия, никто на них не охотится. Нет собак, кошек. Никто их не съест. Их кормят", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь КП "Черкассыводоканал" Яна Криворог.

Жить птицы в комфортных условиях будут до октября, пока не наступит время лететь в теплые края. А весной, надеются работники водоканала, вернутся снова к своей хижине.

Ранее мы сообщали, что в селе Затон Полтавской области около полтысячи диких уток облюбовали местное озеро.

А в Чернигове на берегу реки Стрижень построили специальные домики для уток.

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