В Черкассах на территории водоканала поселились дикие утки
Для пернатых тут обустроили домик и кормушку
На территории водоканала в Черкассах поселились дикие утки – пернатые уже успели вывести потомство. Не против ли сотрудники водоканала такого соседства – узнавали журналисты "Сегодня".
Работники предприятия наслаждаются соседством с перелетными птицами уже четвертый год. Чтобы птицам здесь было удобнее, для них построили домик и кормушку. Сначала утки жили на водоеме лишь несколько недель весной. Но когда увидели, как комфортно им обустроили территорию, решили остаться и на все лето.
В этом году тут две пары взрослых птиц высидели десять утят. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Работники ежегодному росту количества пернатых не удивляются.
"Тут у них благоприятные условия, никто на них не охотится. Нет собак, кошек. Никто их не съест. Их кормят", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь КП "Черкассыводоканал" Яна Криворог.
Жить птицы в комфортных условиях будут до октября, пока не наступит время лететь в теплые края. А весной, надеются работники водоканала, вернутся снова к своей хижине.
Ранее мы сообщали, что в селе Затон Полтавской области около полтысячи диких уток облюбовали местное озеро.
А в Чернигове на берегу реки Стрижень построили специальные домики для уток.
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