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В Черкассах няня в детском саду жестоко избила ребенка. Подробности скандала

6 июля 2021 11:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В результате избиения у ребенка появились синяки. На инцидент отреагировали местные власти

Инцидент произошел в детском саду №55.

Инцидент произошел в детском саду №55. / Фото: Pixabay

В Черкассах уволили няню, которая избила двухлетнего мальчика в детском саду. Об этом сообщила заместитель городского головы Анастасия Чубина.

Также должности могут лишить и воспитательницу, об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Ирина Каминская.

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Что произошло

Об избиении ребенка в конце прошлой недели сообщила местная жительница Татьяна Панасенко. Соответствующий сообщение женщина обнародовала в социальной сети. По ее словам, инцидент произошел в детском саду № 55. В результате избиения у мальчика появились синяки.

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Реакция местных властей

Факт избиения ребенка подтвердила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.

"Городские власти оперативно вмешалась в ситуацию. Поскольку информация подтвердилась, должна сообщить: няня уже уволена, воспитательницу уволят в ближайшее время, а воспитателю-методисту, которая исполняла обязанности заведующей, вынесен выговор за отсутствие ответной реакции на такой противоправный поступок. Детский сад должен быть территорией счастья, радости и защищенности, а не местом, где понятие "буллинг" воспринимается работниками наравне с "воспитанием"", – сказала Чубина.

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Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье мужчина избил девятилетнего обидчика сына.

Также напомним, в Киеве в инклюзивном классе учитель побил ребенка с инвалидностью.

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