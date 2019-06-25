В Черкассах обокрали больницу скорой помощи: опубликовано видео

Похищены хирургические инструменты из операционной

Фото: iStock.

В Черкассах ночью неизвестные злоумышленники ограбили операционную Третьей городской больницы скорой медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Черкасс Игорь Волошин.

"Молодчики, которые на видео, украли хирургический инструмент. Если Вы узнали лиц на видео, прошу информировать национальную полицию", – написал Волошин.

На странице самой больницы в соцсети опубликовано еще одно видео ночных воров.

Как сообщалось, в Киеве был осужден полицейский-грабитель, совершивший нападение на 12-летнюю девочку.

Ранее под Киевом в пгт Глеваха произошло разбойное нападение на дом, преступники похитили большую сумму денег.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Кроме того, в Киеве разыскивают преступника, который ограбил беременную женщину.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони полицейские задержали таксиста за ограбление иностранца.

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