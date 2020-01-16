Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

В Черкассах пациент довел врача скорой до гипертонического криза

16 января, 10:52

Мужчина утверждал, что фельдшер был пьян

/ Фото: Информатор

В Черкассах пациент довел до гипертонического криза врача скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Мужчина пытался оклеветать медика, сообщили в пресс-службе областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Все случилось 15 января. Медики выехали на помощь 33-летнему мужчине, который сообщил о том, что у него ''боли в области почек''. Больной рассказал фельдшеру, что у него неделю назад была травма спины и его состояние ухудшилось после того, как он выпил пива.

Медик поставил предварительный диагноз ''почечная колика" и хотел осмотреть пациента. Но внезапно мужчина начал грубить врачу и заявил, что медик пьян. Пациент отказался от осмотра и вызвал полицию.

Когда копы приехали, фельдшер настоял на немедленном проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Его проверили в наркодиспансере, и алкоголя в крови не нашли. Медик добавил, что у него аллергия на алкоголь. Из-за стресса у медика развился гипертонический криз и его госпитализировали в больницу.

"Это выбило из рабочего процесса бригаду экстренки на весь рабочий день. Таким образом в городе работало на одну "скорую" меньше", – отметили в центре.

Напомним, не так давно в Харьковской области мужчина напал на медиков, которых вызвал к беременной жене.

Кроме того, ранее мы писали о том, как железную 16-килограммовую гирю неизвестные сбросили с многоэтажки прямо на машину скорой помощи. Пока врачи оказывали помощь одному из жителей дома, кто-то из соседей бросил вниз металлическую гирю.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Черкассы скорая помощь клевета пациент гипертония медик фельдшер

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Резонансное убийство в Каховке: стали известны новые улики
Резонансное убийство в Каховке: стали известны новые уликиДругие регионы
В Херсонской области произошла стычка лесников с
В Херсонской области произошла стычка лесников с "черными лесорубами": есть погибшийДругие регионы
В Каховке простились с Владимиром Чебукиным: в городе готовы к новым протестам
В Каховке простились с Владимиром Чебукиным: в городе готовы к новым протестамДругие регионы
В Кировоградской области неизвестный расстрелял семью
В Кировоградской области неизвестный расстрелял семьюДругие регионы
Резонансное убийство в Каховке: родные погибшего проводят дополнительную экспертизу
Резонансное убийство в Каховке: родные погибшего проводят дополнительную экспертизуДругие регионы
Открыла глаза и поднялась: женщина пришла в себя на похоронах
Открыла глаза и поднялась: женщина пришла в себя на похоронахFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...