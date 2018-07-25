В Черкассах под колесами легковушки погибли жена и ребенок полицейского

Страшная авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского

В страшном ДТП в Черкассах погибли жена и ребенок местного правоохранителя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Личный состав Главного управления Национальной полиции в Черкасской области выражает соболезнования коллеге, сотруднику полиции, жена и малолетний сын которого погибли в результате смертельной ДТП", – говорится в сообщении.

Кроме того, по факту смертельной аварии открыли уголовное производство. Также правоохранители задержали водителя легковушки.

Напомним, в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком. В сети появилось видео смертельной аварии.

Напомним, не так давно в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.



